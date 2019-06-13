«Манчестер Юнайтед» назначил цену на Погба

Английский «Манчестер Юнайтед» готов расстаться с французским хавбеком Полем Погба за 150 миллионов фунтов (168,3 миллиона евро). Об этом сообщает The Mirror.

Несмотря на сообщения об отказе манкунианцев продавать футболиста, основным претендентом на Погба остается мадридский «Реал». Испанцы готовы потратить на трансфер 150,5 миллиона евро. Руководство «красных дьяволов» настаивает на своей цене. Другим претендентом на игрока является туринский «Ювентус».

Материалы по теме Зазвездились «Реал» потратил на новичков сотни миллионов. Но так и не стал непобедимым

В приглашении 26-летнего хавбека заинтересован тренер «Реала» француз Зинедин Зидан. Погба же назвал выступления за «королевский клуб» мечтой любого футболиста.

Нынешним летом мадридцы уже усилились полузащитником «Челси» и сборной Бельгии Эденом Азаром и сербским форвардом «Айнтрахта» Лукой Йовичем.

Француз перешел в «Юнайтед» в 2016-м. Его трансфер из туринского «Ювентуса» обошелся манкунианцам в рекордные на тот момент 105 миллионов евро. Контракт с Погба истекает в 2021 году и может быть продлен на год. По оценке портала Transfermarkt.de, нынешняя стоимость футболиста составляет 90 миллионов евро. В составе сборной Франции Погба становился вице-чемпионом Европы и чемпионом мира.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!