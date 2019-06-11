«Манчестер Юнайтед» отказался продавать Погба в «Реал»

Мадридский «Реал» не смог начать переговоры по переходу французского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. Об этом сообщает AS.

«Королевский клуб» сделал запрос англичанам относительно стоимость француза. «Юнайтед» отказался обсуждать трансферную стоимость Погба: клуб не настроен расставаться с футболистом. «Реалу» сообщили о том, что француз не продается. Погба является важным игроком для тренера «красных дьяволов» Уле-Гуннара Сульшера.

7 июня «Реал» усилился бельгийским хавбеком «Челси» Эденом Азаром. Сделка обошлась «королевскому клубу» в 100 миллионов евро (без учета бонусов). До этого мадридцы приобрели сербского нападающего Луку Йовича.

5 июня AS сообщил, что у тренера мадридцев Зинедина Зидана и руководства клуба возникли разногласия по поводу Погба. Французский специалист настаивал на трансфере соотечественника, в то время как руководство «сливочных» считало более целесообразным трансфер датчанина Кристиана Эрексена из «Тоттенхэма».

Погба присоединился к «Юнайтед» в 2016-м. Его трансфер из туринского «Ювентуса» обошелся манкунианцам в 105 миллионов евро и стал рекордным на тот момент. Контракт с французом истекает в 2021 году и имеет опцию продления на год. По оценке портала Transfermarkt.de, нынешняя стоимость Погба составляет 90 миллионов евро.

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