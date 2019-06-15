Погба захотел в «Реал» и получил отказ от «Манчестер Юнайтед»

Французский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба хочет перейти в мадридский «Реал», однако английский клуб выступает против этого, пишет Marca.

По информации источника, руководство «МЮ» сказало агенту Погба не вести переговоров с «Реалом». Сам игрок, несмотря на желание переехать в Мадрид, не собирается давить на свой нынешний клуб. Он рассчитывает, что стороны сумеют решить вопрос с его трансфером самостоятельно.

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11 июня сообщалось, что «Реал» сделал запрос относительно стоимости Погба, однако в «Манчестер Юнайтед» заявили, что не собираются расставаться с ним. Погба является важным игроком для тренера «красных дьяволов» Уле-Гуннара Сульшера.

В приглашении 26-летнего хавбека заинтересован лично тренер «Реала» француз Зинедин Зидан. Погба же называл выступления за «королевский клуб» мечтой любого футболиста.

Француз перешел в «Юнайтед» в 2016-м. Его трансфер из туринского «Ювентуса» обошелся манкунианцам в рекордные на тот момент 105 миллионов евро. Контракт с Погба истекает в 2021 году и может быть продлен на год. В составе сборной Франции Погба становился вице-чемпионом Европы и чемпионом мира.

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