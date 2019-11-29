«Арсенал» уволил тренера-антирекордсмена

Лондонский «Арсенал» объявил об увольнении главного тренера Унаи Эмери. Об этом сообщается на сайте клуба.

Стороны решили прекратить сотрудничество из-за низких результатов и неудовлетворительного уровня игры. Временно исполняющим обязанности главного тренера стал Фредерик Юнгберг, входивший в тренерский штаб Эмери.

Ранее 29 ноября сообщалось, что «Арсенал» впервые за 27 лет не смог победить в семи матчах подряд во всех турнирах. Седьмой встречей, в которой канониры не взяли три очка, стало домашнее поражение в игре с немецким «Айнтрахтом» в рамках группового этапа Лиги Европы (1:2).

Эмери возглавил лондонский клуб летом 2018 года. В прошлом сезоне «Арсенал» под его руководством дошел до финала Лиги Европы, где проиграл «Челси», а в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) занял пятое место. В нынешнем розыгрыше АПЛ команда с 18 очками находится на восьмом месте.

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