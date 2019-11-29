«Арсенал» выдал худшую серию за 27 лет

Лондонский «Арсенал» впервые за 27 лет не смог победить в семи матчах подряд во всех турнирах. Об этом сообщается в Twitter OptaJoe.

Седьмой встречей, в которой подопечные Унаи Эмери не взяли три очка, стало домашнее поражение в игре с немецким «Айнтрахтом» в рамках группового этапа Лиги Европы (1:2). Подобное последний раз происходило с лондонской командой в 1992 году. Тогда красно-белыми руководил Джордж Грэм, а серия без побед во всех турнирах составила восемь матчей подряд.

После 13 туров «Арсенал» с 18-ю очками находится на восьмом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). «Канониры» не могут победить в чемпионате на протяжении пяти матчей подряд. Еще одна встреча, вошедшая в серию неудачных игр, состоялась в рамках Кубка Лиги.

«Арсенал» за один тур до конца группового этапа Лиги Европы с десятью очками лидирует в квартете F. У ближайшего преследователя — «Айнтрахта» — на одно очко меньше.

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