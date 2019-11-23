«Арсенал» на 96-й минуте ушел от поражения в игре с аутсайдером АПЛ

Лондонский «Арсенал» на своем поле сыграл вничью с «Саутгемптоном» в матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 23 ноября, в британской столице и завершилась со счетом 2:2. «Святых» на восьмой минуте вывел вперед Дэнни Ингс. Через десять минут Александр Ляказетт восстановил равенство. На 71-й минуте хавбек «Саутгемптона» Джеймс Уорд-Праус не смог реализовать пенальти, но первым оказался на добивании и вывел гостей вперед. На 96-й минуте дубль оформил Ляказетт.

«Арсенал» продлил серию без побед до пяти матчей подряд, команда с 18-ю очками занимает шестое место в чемпионате. «Саутгемптон» набрал девять очков и располагается на 19-й строчке.

«Арсенал» в следующем туре 1 декабря на выезде сыграет с «Норвичем». «Саутгемптон» днем раньше на своем поле примет «Уотфорд».

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