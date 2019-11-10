Напавшего на игроков «Арсенала» британца избили в тюрьме

Британец Эшли Смит, отбывающий наказание за нападение на футболистов «Арсенала» Месута Озила и Сеяда Колашинаца, был избит в тюрьме. Об этом пишет Mirror.

По информации источника, Смита избил сокамерник, который обвинил мужчину в ограблении матери своего друга. Также таблоид опубликовал видео, на котором видно, что британец просит пощады, пока его бьют по лицу. Отмечается, что преступник едва не потерял глаз.

Смит получил 10 лет за нападение на Озила и Колашинаца. 30-летний мужчина был в числе злоумышленников, которые в середине июля попытались ограбить футболистов на улице Лондона. Вооруженные преступники попытались украсть машину, в которой находились спортсмены, однако Колашинац сумел их отогнать. В итоге ни один из них не пострадал.

Позднее сообщалось, что Озил и Колашинац из-за этого инцидента оказались в центре противостояния преступных группировок британской столицы. За футболистов вступилась преступная группировка из Восточной Европы. Ее представителям стало известно, что ограбление организовала местная мафия, которая затем открыла на игроков охоту.

SkyUp Boeing 737-800 (UR-SQH) on flight #PQ7153 taxied to its parking stand after landing runway 04 (L/R) at Sharm El Sheikh Intl Airport (HESH), Egypt when hydraulic fluid leaked onto hot brakes causing flames in the left maingear. The fire was exinguished quickly. pic.twitter.com/SpPM3E1kAZ — JACDEC (@JacdecNew) 9 ноября 2019 г.



