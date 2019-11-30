«Тоттенхэм» выиграл второй матч подряд в АПЛ при Моуринью

«Тоттенхэм» на своем поле обыграл «Борнмут» в матче 14-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 30 ноября, в Лондоне и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. На 21-й минуте «шпор» точным ударом вывел перед Деле Алли. На 50-й минуте английский полузащитник оформил дубль. Третий гол на 69-й минуте забил Мусса Сиссоко. Через четыре минуты Харри Уилсон ударом со штрафного отыграл один мяч. В добавленное время валлиец забил еще раз.

После 14-ти туров в активе «Тоттенхэма», который одержал вторую победу подряд при новом главном тренере Жозе Моуринью, 20 очков. Команда вышла на пятое место в чемпионате. «Борнмут» с 16-ю очками расположился на 12-й позиции.

В следующем туре «Тоттенхэм» 4 декабря на выезде сыграет с «Манчестер Юнайтед». «Борнмут» днем раньше на чужом поле встретится с «Кристал Пэлас».

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