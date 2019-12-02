Названа символическая сборная 14-го тура АПЛ

Названа символическая сборная 14-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Наибольшее представительство в команде (по два футболиста) получили «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Саутгемптон». Южнокорейский форвард «шпор» Сон Хын Мин оказался в сборной второй раз подряд. Полностью команда выглядит следующим образом:
Вратарь: Дэвид Мартин («Вест Хэм»).
Защитники: Трент Александр-Арнольд («Ливерпуль»), Льюис Данк («Брайтон»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Аарон Крессуэлл («Вест Хэм»).
Полузащитники:Мусса Дженепо («Саутгемптон»), Деле Алли («Тоттенхэм»), Джеймс Уорд-Праус («Саутгемптон»), Уилфрид Заа («Кристал Пэлас»).
Нападающие: Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»), Сон Хын Мин («Тоттенхэм»).
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