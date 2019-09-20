Определен самый популярный пиратский контент у россиян

Большинство пользователей интернета в России пользуются пиратским, а не лицензионным контентом. Об этом говорится в пресс-релизе антивирусной компании ESET, поступившем в «Ленту.ру». По итогам опроса, проведенного в сентябре, лишь 9 процентов жителей страны отдают предпочтение только лицензиям.

Более половины россиян (52 процента) скачивают пиратские игры, а 43 процента — смотрят нелицензионные фильмы и сериалы. При этом каждый третий россиянин (34 процента) слушает музыку через нелегальные сервисы. Нелицензионные книги скачивают лишь 14 процентов.

Три четверти россиян (75 процентов) объяснили использование пиратского контента тем, что лицензия стоит слишком дорого. Треть жителей России пояснили, что пользуются нелегальными сервисами из-за неполного ассортимента на лицензионных площадках.

С ноября 2018 года в России действует антипиратский меморандум. Документ был подписан крупнейшими российскими интернет-компаниями и правообладателями.

Согласно меморандуму, правообладатели вносят на рассмотрение ссылки на веб-сайты, которые содержат пиратские фильмы и сериалы, а интернет-площадки удаляют их из поисковой выдачи. При возникновении споров привлекаются представители Роскомнадзора.

В августе сообщалось о планах внести поправки в законодательство, которые обяжут удалять ссылки на нелегальные копии не только сериалов и фильмов, но также музыки, книг и ПО. Исключение сделают только для фотографий.

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