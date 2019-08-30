Названы сроки решения вопроса по блокировке пиратского контента

Законопроект Роскомнадзора об оперативной блокировке пиратского контента может быть рассмотрен до конца сентября. Об этом сообщается на сайте Госдумы в пятницу, 30 августа.

В случае принятия документа работающие в РФ поисковые системы будут обязаны в течение шести часов удалять ссылки на страницы с пиратским контентом, внесенные в реестр незаконных данных.

«Предлагаемые изменения сохраняют для правообладателей возможность напрямую обращаться к операторам поисковых систем, но в то же время расширяются возможности уполномоченных организаций, действующих от лица правообладателей. Ожидается ,что это позволит более эффективно противостоять интернет-пиратству», — сказал председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

По его словам, именно через поисковые запросы получают основной трафик сайты, публикующие нелегальный контент.

В мае в «Российской газете» было опубликовано постановление пленума Верховного суда России, в котором говорилось, что судебные решения о блокировке пиратского контента в интернете будут проверять отдельные апелляционные и кассационные суды. Согласно документу, владельцем сайта признается его администратор, а обратное нужно доказывать в суде.

В апреле «Лента.ру» опубликовала масштабное расследование «Пиратская Россия» о работе нелегальных онлайн-кинотеатров. Журналисты издания выяснили, что средний доход последних составляет от 70 до 160 миллионов рублей в месяц.

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