Судьбу пиратского контента начнут решать отдельные суды

Судебные решения о блокировке пиратского контента в интернете будут проверять отдельные апелляционные и кассационные суды. Об этом говорится в постановлении пленума Верховного суда России, опубликованном «Российской газетой».

По словам судьи Верховного суда Вячеслава Горшкова, решение о блокировке контента не принимается автоматически. Он отметил, что по закону это считается принятием предварительных обеспечительных мер. В случае, если у владельцев сайта есть соответствующие права на контент, его разблокируют.

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Жалобу на решение о блокировке будут рассматривать в Первом апелляционном суде общей юрисдикции и Втором кассационном суде общей юрисдикции, а не внутри одного суда. Кроме того, сообщается, что блокировка пиратского контента — это лишь один из многих вопросов интеллектуальной собственности.

Также, согласно постановлению пленума, администратор сайта признается владельцем сайта. При этом доказать обратно должен он сам. Кроме того, истцы споров о компенсации за нарушение интеллектуальных прав будут теперь обосновывать размер компенсации: приводит соответствующие доказательства и расчеты.

В сентябре 2018 года сообщалось, что на каждого россиянина, имеющего доступ к сети, приходится в среднем 110 просмотров пиратских копий в год. Отмечается, что практически каждый второй фильм, вышедший в кино в 2018 году, был слит в сеть нелегальными онлайн-кинотеатрами.

Решение о создании новой системы апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции было принято в июле 2018-го. Сообщалось, что работать они начнут к осени 2019 года.

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