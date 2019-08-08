В Rambler Group раскрыли эффективный способ борьбы с пиратством

Самым эффективным способом борьбы с пиратским контентом является лишение его распространителей финансирования. Об этом агентству RNS рассказал руководитель спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович.

«Блокировка сайтов, на которых распространяется пиратский контент — это как чистить снег. Он постоянно падает. Чистишь — новый падает. Проблема немного глубже», — уточнил он.

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Гершкович также сообщил, что тема борьбы с пиратским контентом обсуждалась в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Участники мероприятия предлагали блокировать не только сайты, но и выдачу рекламу на них. По его словам, это необходимо для того, чтобы «автоматизированные платформы, поставляющие рекламу на эти сайты, также несли ответственность за распространение пиратского контента и при судебном решении блокировали выдачу тому клиенту, на кого зарегистрирован этот ресурс».

Гершкович также заявил о необходимости искать источник пиратского контента и в качестве примера привел платформу Okko, которая позволяет идентифицировать каждое устройство и каждого пользователя. «Государство помогает, и мы будем очень рады, если будут приняты дополнительные меры. Мы как правообладатели будем использовать технологические методы, доступные нам, чтобы минимизировать свои финансовые потери», — заключил он.

В июне совета директоров Rambler Group Екатерина Лапшина заявила, что блокировку пиратского контента в сети необходимо сократить до минут. В противном случае, по ее мнению, правообладатели не смогут монетизировать свой контент.

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