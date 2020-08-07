Обнаружен способ перехвата сообщений в Telegram

Мошенники смогли перехватывать сообщения в мессенджере Telegram без каких-либо взломов. Как сообщает SecurityLab, они обнаружили возможность подменить чат, в который пользователи обычно сохраняют личную информацию.

Метод заключается в создании аккаунта, имитирующего вкладку Saved Messages в Telegram. Этим чатом пользователи обычно пользуются для личных записей, сохранения важных и конфиденциальных данных.

На аватар фейкового Saved Messages ставится та же иконка. После этого мошенник может написать жертве любое сообщение и сразу же удалить его. Таким образом ложный профиль останется в начале списка контактов. Пользователь, не заметивший подмены, может передать важные записи чужому лицу. Отмечается, что пока команда Telegram никак не прокомментировала эту ситуацию.

Saved Messages в Telegram позволяет сохранять сообщения из любого чата в личную папку. Ее можно использовать для переноса файлов между устройствами, а также хранения ценных ссылок, личных контактов и важных сообщений из чатов. Порой там может храниться и конфиденциальная информация, интересующая мошенников.

Ранее сообщалось, что данные нескольких миллионов пользователей Telegram утекли в сеть. База, занимающая примерно 900 Мбайт, оказалась на одном из форумов даркнета.