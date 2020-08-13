Названы способы защититься от звонков мошенников

Роскачество рассказало, что от телефонных звонков мошенников можно защититься с помощью встроенных в ПО смартфонов инструментов и сторонних приложений. Об этом сообщается в отчете на сайте организации.

По мнению специалистов, каждый имеющий телефон россиянин находится в зоне риска. Чаще всего мошенники атакуют абонентов, которые пользуются одним номером телефона несколько лет, так как они успевают попасть в несколько созданных злоумышленниками баз. Во время разговора мошенники могут выдать себя за сотрудника банка или другой организации и даже называть абонента по имени.

Согласно исследованию Роскачества, в Android и iOS есть встроенные инструменты для защиты от нежелательных вызовов. В частности, на платформе Android заглушение неизвестных звонков реализовано на смартфонах Xiaomi и Huawei. Для аппаратов других производителей приходится использовать иные способы борьбы с нежелательными вызовами. В iOS есть функция «Заглушение неизвестных», когда звонок от незнакомца будет сразу же переводиться на автоответчик.

Чтобы защититься от мошенников на уровне стороннего ПО, Роскачество советует пользоваться услугами приложений, выполняющих определение номера. В частности, такие функции есть у сервисов «Лаборатории Касперского», «2ГИС», «Яндекса». Так как подобные приложения запрашивают доступ к телефонной книге абонента, организация рекомендует с осторожностью подходить к выбору автоматического определителя номера.

Специалисты заметили, что ограничивать нежелательные вызовы способны и мобильные операторы «большой четверки». Сервисы сверяются с подробной базой телефонных номеров и сообщают пользователю возможное имя звонящего. Обычно провайдеры предоставляют подобные услуги отдельно.