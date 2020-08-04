Пользователей интернета предупредили о мошенничестве с помощью WhatsApp

Специалисты компании Check Point предупредили пользователей интернета о мошенничестве с помощью брендов Google, Amazon и WhatsApp. Как следует из пресс-релиза, поступившего в «Ленту.ру», эти названия чаще всего использовались в фишинговых атаках во втором квартале 2020 года.

Во время подобных действий злоумышленники имитируют официальные сайты известных компаний. Их целью чаще всего является кража данных пользователей или платежной информации. При этом мошенники используют различные способы распространения ссылок на фейковые страницы.

По данным исследователей, чаще всего в фишинговых атаках использовались бренды Google и Amazon — на них пришлось по 13 процентов от всех попыток киберпреступников. Третье и четвертое место (по девять процентов) поделили WhatsApp и Facebook.

Около 15 процентов фишинговых атак во втором квартале 2020 года были направлены на смартфоны. Список брендов, под которые маскировались мошенники, в этом случае получился несколько другим: лидирующие позиции заняли Facebook, WhatsApp и PayPal.

«За прошедший квартал мы увидели гораздо больше фишинговой активности, чем обычно», — отметил ведущий эксперт по анализу угроз Check Point Лотем Финкельстин. Он добавил, что всегда думает «не дважды, а трижды, прежде чем открыть документ, прикрепленный к электронному письму, особенно если он от Google или Amazon». Финкельстин порекомендовал пользователям открывать только официальные веб-сайты, остерегаться специальных предложений и как можно чаще проверять домены.

Ранее в июне пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме, с помощью которой мошенники могут получать доступ к их аккаунтам. Кража профилей стала возможна из-за привязки к номеру телефона и используемой мессенджером SMS-верификации.