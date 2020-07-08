Раскрыта схема мошенничества со смартфонами Samsung

Мошенники придумали способ обмана при покупке смартфонов Samsung в лизинг. Детали схемы в интервью РИА Новости раскрыл директор по маркетингу компании Forward Leasing Василий Пителинский.

Злоумышленники используют для обмана программу приобретения новых смартфонов в лизинг Samsung Upgrade. Она предусматривает владение девайсом за ежемесячную плату, по истечению года пользователю предлагают либо бесплатно обменять устройство на новое, либо доплатить разницу от первоначальной цены и оставить его себе. Мошенники оформляют покупку на подставное лицо и перепродают гаджет другим людям, не подозревающим, что оно было приобретено в лизинг.

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«Первоначального взноса программа не предусматривает, поэтому смартфон в момент перепродажи работает нормально», — заметил Пителинский. Однако через некоторое время на девайс начинают приходить сообщения о необходимости внесения очередного платежа. Если игнорировать их, то устройство блокируется. Без замены материнской платы телефона обойти блокировку невозможно. По словам специалиста, подобные случаи обмана были зафиксированы в шести регионах России и в соседних странах.

При покупке бывшего в использовании смартфона Пителинский советует пробивать аппарат через IMEI (уникальный идентификатор устройства). Таким образом можно проверить, участвует ли девайс в программе лизинга. Чтобы привлечь внимание покупателя, обычно мошенники реализовывают телефоны по заниженной цене. «Дополнительным сигналом для вас может служить отсутствие кассового чека у продавца», — подытожил Пителинский.

В середине мая специалисты по кибербезопасности рассказали о новом виде интернет-мошенничества, когда злоумышленники заставляют жертв устанавливать на смартфоны вредоносные программы. После загрузки приложения мошенники получают полный доступ к устройству и могут похитить банковские средства пользователя.

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