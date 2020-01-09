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В смартфонах Samsung нашли опасную уязвимость

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Эксперты по кибербезопасности раскрыли хакерскую сеть, которая атаковала жителей Южной Кореи. Согласно заключению специалистов, злоумышленники использовали опасную уязвимость в смартфонах Samsung, передает Nate.

Основными целями анонимных взломщиков были смартфоны известных личностей — актеров, музыкантов, фотомоделей. Эксперты заявили, что пятеро популярных в Корее персон, обратившихся за помощью, пользовались флагманскими смартфонами Samsung Galaxy. Nate отмечает, что в Южной Корее много поп-идолов, которых можно шантажировать фактом доступа к приватным данным.

Судя по материалу расследования, хакеры удаленно взламывали облачные хранилища пользователей Samsung и получали доступ к телефонной книге, истории звонков, СМС, фотографиям и видеозаписям. Далее мошенники связывались с жертвой через мессенджеры и требовали выкуп, а в случае отказа обещали слить материалы в сеть. Издание не уточняет, какое число жертв было атаковано хакерами.

Эксперты отметили, что, несмотря на интерес к знаменитостям, ради заработка мошенники также могли взламывать смартфоны обычных пользователей, причем и за пределами Кореи. Компания Samsung пока не отреагировала на расследование.

Последняя крупная утечка личных данных звезд была также связана со взломом через интернет. В 2014 году неизвестные лица опубликовали в сети откровенные фотографии знаменитостей, в число которых вошли Ким Кардашьян, актриса Эмма Стоун, певица Аврил Лавин. Как выяснилось позже, личные фото были украдены из облачного хранилище iCloud. В интернете череда громких инцидентов получила название The Fappening.

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