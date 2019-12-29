Утечку данных пользователей госуслуг опровергли

«Ростелеком» опроверг информацию об утечке данных 28 тысяч пользователей портала госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба компании, пишет ТАСС.

В компании отметили, что инцидентов, которые связаны с утечкой персональных данных единого портала госуслуг, не выявлено. «Все подсистемы инфраструктуры электронного правительства функционируют в штатном режиме, данные пользователей надежно защищены», — говорится в сообщении.

Возможный инцидент, о котором сообщили СМИ, отмечают в «Ростелекоме», может быть связан с работой регионального мобильного приложения «Госуслуги Югры», который разрабатывается по заказу Департамента информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа и функционирующего автономно от портала госуслуг. В пресс-службе отметили, что это приложение размещается на технической инфраструктуре, которая предоставляется российской компанией.

Ранее об утечке личных данных более 28 тысяч пользователей сайта государственных услуг сообщил основатель DeviceLock Ашот Оганесян. В базе содержится информация о жителях одного из регионов страны, в том числе их ФИО, даты рождения, СНИЛС, ИНН, номера телефонов, адреса электронной почты, а также данные о семьях и детях.

Специалисты предположили, что утечка произошла из-за ошибки в настройках программного обеспечения одного из серверов портала. По оценке экспертов, информация могла быть в открытом доступе с 3 декабря 2019 года. По данному факту Минкомсвязь начала проверку.

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