Данные более миллиарда человек оказались в открытом доступе

База данных с личной информацией о 1,2 миллиарда человек была обнаружена на незащищенном сервере в сети. Как сообщает Wired, ее нашел специалист по кибербезопасности Винни Тройя (Vinny Troia).

В базе приводились номера домашних и мобильных телефонов, адреса электронной почты, а также профили людей в соцсетях Facebook, Twitter, LinkedIn и на сайте Github. Кроме того, была указана история мест работы, на которых был трудоустроен тот или иной человек.

По словам Тройя, база хранилась на сервере Google Cloud. Компания Google не ответила на вопрос о том, кто арендовал сервер. Большая часть информации, судя по названию файлов, принадлежала американской компании People Data Labs.

Фирма занимается тем, что продает данные около полутора миллиарда человек. Тройя предположил, что утечка в People Data Labs произошла из-за того, что базы компании взломал хакер или же клиент фирмы опубликовал их в открытом доступе.

Специалист обратился в ФБР по поводу своей находки. Спустя некоторое время сервер был заблокирован. Тройя отметил, что не знает, воспользовались ли базой данных злоумышленники, однако добавил, что такая информация могла бы стать мощным инструментом в их руках.

Ранее стало известно о том, что в сеть утекла самая большая в истории база банковских карт. 98 процентов кредитных и дебетовых карт, находящихся в ней, принадлежат клиентам индийских банков.

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