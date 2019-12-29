Минкомсвязь начала проверку из-за возможной утечки данных пользователей госуслуг

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь) начало проверку после сообщений о возможной утечке данных 28 тысяч пользователей портала госуслуг. Об этом пишет РИА Новости.

«В настоящий момент системы работают в штатном режиме» , — заявили в министерстве.

Ранее об утечке личных данных более 28 тысяч пользователей сайта государственных услуг сообщил основатель DeviceLock Ашот Оганесян. В базе содержится информация о жителях одного из регионов страны, в том числе их ФИО, даты рождения, СНИЛС, ИНН, номера телефонов, адреса электронной почты, а также данные о семьях и детях.

Специалисты предположили, что утечка произошла из-за ошибки в настройках программного обеспечения одного из серверов портала. По оценке экспертов, информация могла быть в открытом доступе с 3 декабря 2019 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!