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Минкомсвязь начала проверку из-за возможной утечки данных пользователей госуслуг

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь) начало проверку после сообщений о возможной утечке данных 28 тысяч пользователей портала госуслуг. Об этом пишет РИА Новости.

«В настоящий момент системы работают в штатном режиме» , — заявили в министерстве.

Ранее об утечке личных данных более 28 тысяч пользователей сайта государственных услуг сообщил основатель DeviceLock Ашот Оганесян. В базе содержится информация о жителях одного из регионов страны, в том числе их ФИО, даты рождения, СНИЛС, ИНН, номера телефонов, адреса электронной почты, а также данные о семьях и детях.

Специалисты предположили, что утечка произошла из-за ошибки в настройках программного обеспечения одного из серверов портала. По оценке экспертов, информация могла быть в открытом доступе с 3 декабря 2019 года.

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