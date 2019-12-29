Данные пользователей госуслуг утекли в сеть

Данные более 28 тысяч пользователей портала госуслуг утекли в сеть и находятся в открытом доступе. Об этом в воскресенье, 29 декабря, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, об утечке персональных данных пользователей сайта государственных услуг сообщил основатель DeviceLock Ашот Оганесян. Неизвестные разместили их на форуме, специализирующемся на утекших базах данных. В файле содержится информация о жителях одного из регионов страны, в том числе их ФИО, даты рождения, СНИЛС, ИНН, номера телефонов, адреса электронной почты, а также информация о семьях и детях.

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Как отметил Оганесян, данные могли находиться в открытом доступе с 3 декабря 2019 года. Помимо них, на сервере есть токены авторизации для доступа в личные кабинеты пользователей со смартфонов. Можно ли войти в аккаунты с их помощью, неизвестно.

Утечка могла произойти из-за ошибки в настройках программного обеспечения одного из серверов портала госуслуг — из-за нее данные оказались доступны для скачивания. «Дыру» в безопасности, сообщает издание, пытаются закрыть уже вторые сутки.

Ранее сообщалось об утечке личных данных 267 миллионов пользователей Facebook, в частности их имен и телефонов. Большинство пострадавших пользователей оказались жителями США.

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