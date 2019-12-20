Личные данные миллионов пользователей Facebook утекли в сеть

База данных, содержащая информацию о более чем 267 миллионах пользователей Facebook, оказалась в открытом доступе в сети. Она была обнаружена в результате совместного исследования компании Comparitech и специалиста в области кибербезопасности Боба Дьяченко (Bob Diachenko). О результатах работы сообщается на сайте компании.

В сеть утекли такие личные данные юзеров, как их имена, телефоны и ID их страниц в Facebook. Большинство пострадавших пользователей — жители США. Информация не была защищена паролем и находилась в открытом доступе две недели. Как только Дьяченко обнаружил базу, он поставил в известность интернет-провайдера сервера. В настоящий момент база недоступна.

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Перед блокировкой ссылка на базу была опубликована на хакерском форуме. По мнению экспертов, киберпреступники могли воспользоваться ей для массовой рассылки SMS-спама и фишинговых атак.

Специалисты не установили, каким образом были собраны оказавшиеся в сети данные. В Comparitech предполагают, что хакеры могли воспользоваться скрейпингом (технология получения данных из веб-страниц). Эксперты также допускают, что злоумышленники могли воспользоваться брешью в системе безопасности Facebook.

В комментарии Business Insider представители Facebook заявили, что, по их мнению, эта информация была получена до того, как они приняли дополнительные меры по защите персональных данных пользователей.

Это не первый случай, когда информация о юзерах соцсети оказывается в открытом доступе. В сентябре 2019 года в сеть утекли сотни миллионов телефонных номеров пользователей, ID профилей, данные о стране проживания и пол юзеров.

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