Раскрыты популярные схемы мошенников при покупке автомобилей

Автомобильные эксперты предсказывают рост активности мошенников из-за тяжелой экономической ситуации. Кроме того, они назвали самые популярные схемы для обмана россиян при покупке машин, пишут «Известия».

Как заявила редактор Drom.ru Ирина Зверкова, сейчас мошенники будут активизироваться еще больше на фоне дефицита хороших с точки зрения технического состояния и юридической чистоты автомобилей.

Как считают эксперты, наиболее популярная схема обмана — размещение объявления о продаже автомобиля в хорошем состоянии по цене ниже рынка. Так, автор объявления часто ссылается на то, что ему срочно нужны деньги. В качестве гарантии, что покупатель приедет, мошенник просит перевести деньги на карту.

Кроме этого, многие схемы направлены на сокрытие достоверной информации о машине. Так, продавцы могут скрутить пробег автомобиля или продать машину после серьезных ДТП, скрывая информацию об этом. Также выставляются автомобили на продажу, числящиеся в угоне, или машины-близнецы, зарегистрированные на одни и те же документы.

Ранее управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин рассказал о других схемах для обмана россиян при продаже и покупке подержанных автомобилей. Так, некоторые потенциальные продавцы авто страдают от спам-звонков. В таких случаях ему звонит незнакомый номер, который быстро ограничивается несколькими гудками, из-за чего абонент не успевает ответить. Когда человек перезванивает по номеру, то натыкается на автоответчик, а за его прослушивание списываются деньги.