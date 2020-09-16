Россиянам раскрыли новые схемы обмана при продаже машины

Мошенники придумали несколько новых схем для обмана россиян при продаже и покупке подержанных автомобилей. Их в разговоре с агентством «Прайм» раскрыл управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин.

По его словам, иногда аферисты еще до просмотра машины просят человека прислать задаток на карту, телефон или электронный кошелек. Обычно покупателю говорят, что предложение очень выгодно, и уже есть много желающих приобрести автомобиль, а затем исчезают с деньгами.

Некоторые потенциальные продавцы авто страдают от спам-звонков. В таких случаях ему звонит незнакомый номер, который быстро ограничивается несколькими гудками, из-за чего абонент не успевает ответить. Когда человек перезванивает по номеру, то натыкается на автоответчик, а за его прослушивание списываются деньги.

Юрист рекомендовал гражданам не перечислять средства незнакомым людям, пока сделка не будет оформлена нотариально с паспортными данными. Если аферисты уже получили деньги, необходимо идти в полицию. «Гарантировать возврат денег усилиями правоохранительных органов в таком случае сложно, однако вы сможете посодействовать полиции в поимке мошенников и, возможно, предотвратить обман других людей», — сказал Редин.

Ранее автомобилистов предупредили, что мошенники могут фотографировать номера их машин для создания фейковых объявлений о продаже авто.