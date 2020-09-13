Россиянам рассказали о мошенничестве с фотосъемкой автомобилей

Россиянам раскрыли основные причины, по которым прохожие фотографируют припаркованный автомобиль. Чаще всего такие кадры делают люди, заметившие правонарушение, однако это могут быть и мошенники. Об этом агентству «Прайм» рассказала старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета «Синергия» Наталия Пшеничникова.

Так, в столице существует приложение «Помощник Москвы», где любой житель может сообщить о неправильной парковке. За активную деятельность в приложении начисляются баллы, которые потом можно потратить в различных городских интернет-сервисах, напомнила специалист. Кроме того, подобные кадры могут выставить в социальных сетях для обсуждения нарушений или сделать для определения модели автомобиля по номеру машины.

«Многие автовладельцы возмущаются, увидев фото своего автомобиля в открытом доступе, однако бороться с такими сервисами трудно и практически невозможно, так как нет конкретного запрета на фотосьемку автомобилей для некоммерческого размещения», — подчеркнула Пшеничникова.

По ее словам, предъявить претензии за фотографии можно в том случае, если кадр используется, например, для рекламы сервиса такси. Еще одна причина для фотографирования автомобиля может быть связана с мошенничеством: злоумышленники могут создавать фейковые объявления о продаже машины и требовать с покупателей предоплату для ее брони. Кроме того, движимым имуществом могут заинтересоваться и близкие автомобилиста, например, для сбора фактов о финансовом состоянии для предъявления в суде при разводе.

Ранее заместитель председателя российского правительства Татьяна Голикова едва не стала жертвой автоподставщика. В отделении водитель Mitsubishi заявил, что BMW Голиковой задела и поцарапала его машину. Водитель чиновницы уверял, что не виноват, а владелец иномарки сам что-то «чиркал» на бампере.