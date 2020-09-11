Пьяная россиянка на автомобиле сбила шестилетнюю дочь и поехала дальше без нее

В Кунгуре пьяная местная жительница сдавала назад на автомобиле, сбила шестилетнюю дочь и поехала дальше без нее. Об этом сообщается на сайте управления МВД по Пермскому краю.

ДТП произошло в июне 2020 года. 28-летняя россиянка купила автомобиль ВАЗ-21102, но не обучалась в автошколе и не получала водительские права — ее учил сожитель, у которого тоже нет соответствующего удостоверения.

Через неделю после покупки автомобиля пара с детьми приехала в гости к знакомым. Женщина выпила спиртное, после чего поругалась с сожителем и решила покататься на машине. Сдавая назад, она наехала на свою дочь и уехала, оставив ее на месте происшествия. Родственница отвезла девочку в больницу, ей диагностировали перелом правой ноги.

Суд признал мать девочки виновной в нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также в оставлении места ДТП. Женщину отправили в колонию-поселение на 3 года и 6 месяцев и на 2 года лишили возможности заниматься деятельностью, связанной с вождением транспорта. В МВД уточнили, что ей отсрочили отбывание наказания до достижения младшего ребенка 14-летнего возраста.

В феврале священнослужительница сбила на автомобиле двух девочек и их мать, после чего уехала с места происшествия, заявив, что ее дома тоже ждут дети. Сестра пострадавшей рассказала, что одна из девочек была на санках, а вторая шла рядом с матерью, когда на них неожиданно вылетел автомобиль. Пешеходов отбросило в кювет, один ребенок получил удар в спину.