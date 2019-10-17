Россиянка уточнила у сбитого ребенка маршрут и уехала

В Абакане женщина сбила 12-летнюю девочку, спросила у нее маршрут до улицы Тургенева и уехала. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, авария произошла 15 октября, девочка шла по краю обочины. Предположительно, женщина была за рулем ВАЗ-2114.

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Девочка самостоятельно обратилась к врачам, ей диагностировали перелом ноги и ушиб колена.

В июле в селе Буйское (Уржумский район Кировской области) шестилетний мальчик катался на велосипеде и выехал на дорогу, после чего попал под колеса автомобиля. Он скончался на месте от полученных травм. Экспертиза обнаружила в крови ребенка 0,51 промилле этанола.

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