Россиянам назвали правила выживания в ДТП

Водителям и пассажирам рассказали, как следует действовать при риске возникновения дорожно-транспортного происшествия, чтобы избежать серьезных травм. Об этом говорится в памятке, опубликованной на сайте МЧС России.

Водителям в первую очередь рекомендовали любыми способами избежать лобового столкновения с другим автомобилем. В МЧС отметили, что лучше съехать в кювет, врезаться в забор, кустарник или дерево. При этом необходимо учесть, что столкновение правым или левым крылом с неподвижным предметом хуже, чем удар бампером.

Если удара не избежать, надо защитить голову, при низкой скорости вдавить спину в сиденье и упереться руками в руль. При скорости выше 60 километров в час и при отсутствии ремня безопасности надо прижаться грудью к рулевой колонке. Пассажирам, которые сидят впереди, надо закрыть голову руками, завалиться на бок и остаться на сидении. Тем, кто сидит сзади, лучше всего упасть на пол. Ребенка при этом лучше накрыть собой.

После аварии в МЧС рекомендовали как можно скорее покинуть автомобиль и отойти от него подальше, так как возможен взрыв. Покинув транспортное средство, стоит вызвать спасателей.

В МЧС также назвали способы первой помощи пострадавшим. В первую очередь в ведомстве посоветовали «удалить пострадавшего из обстановки, вызвавшей несчастный случай». Затем необходимо вывести человека из шока, избавить его от асфиксии или остановить кровотечение. После этого надо установить, насколько сильные травмы и можно ли транспортировать пострадавшего, а затем перенести его в защищенное и удобное для оказания помощи место.

Ранее стало известно, что тем, кто хочет получить впервые водительские права или восстановить их после лишения, надо будет сдать мочу на наркотики, а кровь на маркер, указывающий на хронический алкоголизм. Если анализы выявят это, гражданина отправят в наркологический диспансер. В Минздраве пояснили, что это поможет в профилактике ДТП.

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