Предложение проверять российских водителей на хронический алкоголизм объяснили

Тестирование водителей на алкоголизм и употребление наркотиков перед получением прав поможет в профилактике ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава, передает РИА Новости.

Приказ вступит в силу после того, как будет завершена процедура государственной регистрации в Минюсте, а также после опубликования.

В свою очередь координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов раскритиковал идею, передает телеканал «360». По его словам, водителей и так заставляют получать справку из наркологического диспансера о том, что они не состоят на учете. Если человек состоит на учете, он не получит водительское удостоверение. Шкуматов заявил, что не видит инновации.

Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что россияне, которые хотят получить водительские права, должны будут пройти новый медицинский тест. Так, они должны будут сдать мочу на наркотики, а кровь — на маркер, который указывает на хронический алкоголизм. В случае их выявления гражданина отправят в наркологический диспансер. Новые правила затронут тех, кто впервые получает водительские права, а также тех, кто был лишен права управлять транспортным средством.

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