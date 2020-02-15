Сестра сбитой монашкой женщины с детьми раскрыла подробности инцидента

Сестра женщины с двумя детьми, которых на автомобиле сбила монахиня в Калужской области, раскрыла подробности инцидента в беседе с РЕН ТВ.

Собеседница телеканала рассказала, что одна из девочек передвигалась на санках, а другая шла рядом с матерью. «Неожиданно на них вылетела машина. Мать и детей отбросило в кювет. Дочке старшей — ей досталось в спину. И они полетели все... Санки погнулись... Они лежали все втроем», — рассказала женщина.

Ранее сообщалось, что 33-летняя женщина сбила на автомобиле двух девочек и их мать, а затем уехала с места происшествия, оставив пострадавших. За рулем автомобиля находилась монахиня. По другим данным, она была матушкой — женой священника. В результате наезда семью отбросило в кювет. Автомобилистка остановилась, посмотрела на отброшенных в кювет пешеходов и уехала со словами, что ее дома тоже ждут собственные дети.

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