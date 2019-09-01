Российский водитель сбил детей и сбежал

Неизвестный на автомобиле Porsche Cayenne сбил двух детей в Москве. Об этом сообщает Рен ТВ.

Водитель скрылся с места происшествия. Отмечается, что инцидент произошел на улице Коломенская в районе Нагатинский затон.

В результате происшествия пострадал один ребенок, он был госпитализирован. Водителя разыскивают сотрудники правоохранительных органов. Объявлен план «Перехват», пишет ТАСС.

Ранее в Приморском крае суд вынес приговор местному жителю, который сбил троих детей, будучи за рулем автомобиля марки Lexus RX 300 в нетрезвом состоянии. Водитель был приговорен к 1 году 10 месяцам в колонии-поселении и лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на три года. Также с осужденного взыскали 800 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.

По данным следствия, нарушитель, не справившись с управлением, съехал с проезжей части на прибрежную полосу бухты «Соколовская» и сбил троих детей в возрасте шести, восьми и 12 лет. Они получили различные травмы, при этом здоровью одного из них был причинен тяжкий вред.

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