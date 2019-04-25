Пьяный россиянин сбил на Lexus троих детей и сел на два года

В Приморском крае суд вынес приговор местному жителю, который сбил троих детей, будучи за рулем автомобиля марки Lexus RX 300 в нетрезвом состоянии. Об этом в четверг, 25 апреля, сообщает прокуратура региона.

Он признан виновным по части 2 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»), части 3 статьи 327 («Использование заведомо подложного документа»), статьи 264.1 («Повторное управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение»).

Водитель приговорен к 1 году 10 месяцам в колонии-поселении и лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на три года. Также с осужденного взыскали 800 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.

По данным следствия, нарушитель двигался с превышением скорости по дороге, проходящей вдоль линии морского побережья в сторону поселка Преображение. Не справившись с управлением, водитель съехал с проезжей части на прибрежную полосу бухты «Соколовская» и сбил троих детей в возрасте шести, восьми и 12 лет.

Они получили различные травмы, при этом здоровью одного из них был причинен тяжкий вред.

Виновник ДТП предоставил сотрудникам ГИБДД поддельное водительское удостоверение, поскольку в 2016 году суд лишил его прав на 1,5 года за езду в нетрезвом виде.

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