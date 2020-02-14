Российская монашка сбила семью и уехала со словами «У меня тоже дети»

В Калужской области 33-летняя женщина сбила на автомобиле двух девочек и их мать, а затем уехала с места происшествия, оставив пострадавших. Об этом сообщил портал «Провинция.ру».

Инцидент произошел 12 февраля вблизи села Дворцы Дзержинского района Калужской области. За рулем автомобиля находилась монахиня. По другим данным, она была матушкой — женой священника. Пострадавшие — мать и две дочери — шли по обочине из детского сада.

В результате наезда семью отбросило в кювет. Автомобилистка остановилась, посмотрела на отброшенных в кювет пешеходов и уехала со словами, что ее дома тоже ждут собственные дети.

Старшая девочка десяти лет получила компрессионный перелом позвоночника и госпитализирована в Калужскую областную больницу. По факту произошедшего проводится проверка, личность автомобилистки уже установлена.

В сентябре 2019 года неизвестный на автомобиле Porsche Cayenne сбил двух детей в Москве на улице Коломенская в районе Нагатинский затон. В результате происшествия пострадал один ребенок, его госпитализировали. Водитель скрылся с места происшествия.

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