Россиянам назвали способы распознать телефонный звонок от мошенников

Для россиян составили памятку со способами распознать телефонный звонок от мошенников, говорится на сайте подмосковного правительства со ссылкой на главное управление региональной безопасности.

Авторы документа — специалисты Банка России и полицейские. Главным признаком общения с аферистом они назвали вопросы о коде из SMS, PIN-коде, номере банковской карты или CVC-коде на обороте банковской карты. Также мошенники могут обещать легкие деньги, будут пытаться вызвать чувство страха, не дадут времени посоветоваться с родственниками.

В случае такого звонка россиянам рекомендовано немедленно повесить трубку и не перезванивать по номеру. При желании можно позвонить в банк и узнать о состоянии своих счетов. Телефон банка лучше набрать вручную.

Если деньги со счета были переведены несанкционированно, то банк может приостановить эту операцию на срок до двух дней. В таком случае клиенту отправят SMS, push-уведомление в мобильном приложении или позвонят. При подтверждении операции гражданином ее разблокируют. При этом если владелец карты сообщил мошенникам данные своего счета, банк имеет право отказать ему в компенсации.

Ранее начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов говорил, что если у постороннего человека есть номер вашей карты, вероятность воровства с нее денег близка к нулю.