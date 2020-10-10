Оценена вероятность воровства денег при доступе к номеру карты

Вероятность воровства денег с карты, если мошенникам доступен только ее номер, оценивается как близкая к нулю. Чтобы списать средства, нужно знать и другие данные: имя владельца карты, срок ее действия и CVV-код. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

Для того, чтобы выяснить недостающие данные, мошенники и используют методы социальной инженерии, пояснил эксперт. Преступники посредством телефонного разговора или email-рассылок побуждают жертв самостоятельно провести денежные операции или раскрыть личные данные.

Ранее юрист назвала способ вернуть деньги, списанные мошенниками с карты. Эксперт пояснила, что в этом случае нужно обращаться не в банк, а в полицию. Возврат средств будет зависеть только от профессионализма правоохранителей, которые найдут преступника «по горячим следам».