Мошенники научились обворовывать россиян по-новому. Об этом сообщил директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов в беседе с РИА Новости.

Отмечается, что злоумышленники побуждают клиентов банков самостоятельно снимать деньги в отделении или банкомате и переводить средства на их счет. По словам Иванова, для этого мошенники предоставляют россиянам поддельные документы от банка.

При выдаче денежных средств через кассу злоумышленники предлагают клиенту перевести сумму через сторонние кредитно-финансовые организации. Таким образом они выводят жертву из периметра контроля банка.

Ранее генеральный директор компании Zecurion Алексей Раевский раскрыл способ сократить количество звонков от мошенников. По его словам, от попадания номера телефона в базу данных мошенников никак себя обезопасить нельзя. Утечки происходят со стороны банков. Он посоветовал приобрести два телефона или две SIM-карты — для банков и для всего остального. При этом Раевский предупредил, что это не будет полноценным решением проблемы звонков мошенников на один из номеров.