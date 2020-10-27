Татарстан вслед за Москвой отказался от рекомендаций Роспотребнадзора

Власти Татарстана отказались вводить ограничения, рекомендованные Роспотребнадзором в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщила РБК пресс-секретарь президента республики Лилия Галимова. В частности, речь идет о закрытии заведений общепита в период с 23:00 до 06:00.

Галимова указала, что предлагаемые федеральной службой меры носят рекомендательный характер.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина в свою очередь заявила, что, согласно постановлению местного кабмина, сейчас в регионе запрещена работа ночных клубов и кальянных, поскольку их деятельность представляет угрозу с точки зрения распространения коронавируса. При этом массовые мероприятия в республике разрешены при соблюдении мер профилактики, например по заполняемости зала.

Власти Татарстана отказались соблюдать рекомендации Роспотребнадзора вслед за Москвой — в столице продолжит действовать указ мэра, согласно которому доступ работников и посетителей в заведения, открытые с 00:00 до 06:00, возможен только при регистрации по номеру телефона.

Роспотребнадзор анонсировал новые меры для заведений общепита и организаций, проводящих развлекательные мероприятия, ранее 27 октября. Соответствующее постановление вступит в силу в среду, 28 октября. Этот же документ вводит в России всеобщий масочный режим из-за распространения коронавируса — ношение средств защиты станет обязательным в общественном транспорте, такси, лифтах, местах массового пребывания людей.

За последние сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом — 320 человек. Предыдущий рекорд был зафиксирован 13 октября и составил 317 человек. По данным на 27 октября в стране выявили 16 550 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, 12 844 пациента выздоровели и выписались.

С начала пандемии в стране коронавирусом заразились 1 547 774 россиянина. Из них 1 158 940 человек выздоровели, еще 26 589 скончались.