Роспотребнадзор рекомендовал ограничить время работы кафе и ресторанов, а также приостановить развлекательные мероприятия с 23 часов вечера до 6 часов утра. Соответствующее постановление ведомства опубликовано на официальном портале правовой информации во вторник, 27 октября.

«Запретить юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию зрелищно-развлекательных мероприятий, оказывающим услуги общественного питания, их проведение, оказание в период с 23.00 до 06.00 часов», — говорится в тексте постановления.

Рекомендация адресована руководителям регионов.

Ранее работу ресторанов до 23 часов вечера ограничили в Санкт-Петербурге. При этом, как отметил вице-губернатор Евгений Елин, новые ограничения не должны расцениваться жителями города как комендантский час, поскольку они касаются только ресторанов. В Москве отказались от такой меры.