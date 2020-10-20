Власти Москвы отказались ограничивать работу ресторанов

Эпидемиологическая обстановка в Москве пока позволяет не ограничивать время работы кафе и ресторанов, заявил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов в эфире телеканала «Россия 24».

«Пока мы таких решений не планируем принимать», — сказал Ефимов, комментируя инициативу властей Санкт-Петербурга запретить заведениям общественного питания работать после 23:00.

По его словам, столичные власти не хотели бы рассматривать сценарий тотального локдауна. По его мнению, уже введенных ограничений будет достаточно для сдерживания пандемии при условии, что они будут соблюдаться.

С 19 октября в столице ограничили работу ночных клубов: попасть в них можно, только предварительно зарегистрировавшись по номеру телефона. Кроме того, школьники 6-11-х классов до 1 ноября перешли на дистанционное обучение.