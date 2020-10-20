Власти назвали нежелательным повторный локдаун в России из-за коронавируса

Повторное введение полного локдауна в России из-за пандемии коронавируса не исключено, однако этот сценарий власти называют нежелательным. Серьезные ограничения грозят прежде всего тем регионам, где исчерпан или близок к исчерпанию ресурс системы здравоохранения, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Собеседник издания, близкий к администрации президента, рассказал, что на недавнем совещании с участием столичных чиновников представители Кремля настаивали на отказе от локдауна. В то же время, по их мнению, необходимо оценить эффект от уже существующих ограничений, например от перевода трети работников на удаленку.

Другой собеседник «Коммерсанта», знакомый с ситуацией, заявил, что мэрия Москвы делает ставку на убеждение граждан, а не на прямые широкие запреты. Также утверждается, что новые точечные ограничения — такие как контроль посещения ночных клубов и баров — будут вводиться и впредь. В частности, их могут распространить на салоны красоты, непродовольственные магазины и рестораны.

Источник газеты в мэрии Москвы говорит, что власти максимально нацелены на избежание локдауна «с учетом опыта весенних пиковых значений» и «реализуют для этого комплекс мер».

Ранее 20 октября РБК со ссылкой на федеральных чиновников сообщило, что российские власти не планируют вводить в стране новые ограничительные меры. В частности, исключается вариант, при котором президент Владимир Путин обратится к россиянам и объявит новый режим нерабочих недель. Один из собеседников издания рассказал, что глава государства прислушивается к мнению специалистов, «а они в один голос говорят об отсутствии необходимости локдауна».

Режим нерабочих недель действовал в России с конца марта по середину мая. Согласно заявлению президента, за сотрудниками сохранялись заработная плата и рабочие места.

По последним данным, с начала пандемии в России было выявлено 1 431 635 случаев заражения коронавирусом. За весь период умерли 24 635 человек, выздоровели 1 085 608.