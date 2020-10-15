В России оценили вероятность очередного полного закрытия границ

Российские эксперты назвали низкой вероятность очередного полного закрытия границ во время пандемии коронавируса. Такую оценку ситуации дали глава объединения «Турпомощь» Александр Осауленко и исполнительный директор «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев в беседе с Ura.ru.

По его словам, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в мире ухудшается, потому можно «ожидать чего угодно». «Мы готовы как к поэтапному снятию ограничений, увеличению интенсивности полетов, так и приостановке авиационного сообщения», — сказал он, отметив, что пока география полетов «расширяется».

В свою очередь, глава «Турпомощи» Александр Осауленко заявил, что не ждет глобального локдауна.

«По рекомендациям ВОЗ, закрытие границ — не лучший вариант борьбы с напастью. Второй момент: Россия в очередной раз заявила о нескольких странах (Сербия, Куба, Япония — прим. Ленты.ру), с которыми восстанавливается сообщение», — добавил он.

Эксперт также отметил, что госпрограмма кешбэка за туры по стране «поспособствует развитию внутреннего туризма» и «создаст условия для повышения конкурентоспособности отечественных курортов», однако интерес к загранице у россиян не пропадет.

Ранее стало известно, что страны Европы вновь отказались открывать границы с Россией. Совет Евросоюза оставил без изменений обновляемый каждые две недели «белый список» стран, указав в нем только 11 зарубежных государств.