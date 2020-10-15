Раскрыто мнение россиян об открытии внешних границ к концу года

Российские туристы признались, что не верят в открытие внешних границ к концу 2020 года из-за пандемии коронавируса. Их мнение раскрыто в исследовании онлайн-сервиса OneTwoTrip, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По мнению большинства путешественников (81 процент), провести новогодние праздники за границей им точно не удастся. Тем не менее, если такая возможность появится, половина опрошенных (52 процента) готовы отправиться в поездку.

При этом 34 процента респондентов считают, что к наступлению 2021 года для туристов будут закрыты все границы, а 21 процент верят, что после Нового года россиянам будут доступны максимум пять зарубежных стран.

Также 12 процентов предположили, что для визита будут открыты 5-10 государств, а 10 процентов рассчитывают на выбор из 10-15 стран. Кроме того, 7 процентов надеются, что выехать можно будет по 15-20 заграничным направлениям.

В октябре стало известно, что самыми нежеланными направлениями для путешествий среди россиян являются государства с нестабильной политической обстановкой — от поездки в подобные места отказались бы почти 70 процентов туристов. Кроме того, аналитики выяснили, что 30,5 процента туристов не стали бы планировать путешествия в страны с плохим климатом.

С 1 ноября Россия возобновит пассажирское авиасообщение еще с тремя странами: Сербией, Кубой и Японией. Сейчас для российских туристов доступны Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы, Египет, Танзания, Белоруссия, Великобритания, Швейцария, Южная Корея, Казахстан и Киргизия.