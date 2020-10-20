Вирусолог назвал группы населения с плохой выработкой антител к COVID-19

Антитела к коронавирусу хуже всего вырабатываются у пожилых, пьющих, испытывающих стресс и принимающих противовоспалительные препараты. Эти группы населения назвал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, сообщает «Интерфакс».

По его словам, ученые получили разные данные по развитию иммунитета после введения вакцины от COVID-19. Например, у граждан старше 80 лет иммунная система слабо и долго реагирует на прививку, ферменты работают хуже, антитела появляются плохо. У некоторых пенсионеров встречается реакция получше, но обычно такие люди ведут здоровый образ жизни, поддерживают физическую форму.

Еще одна категория граждан с плохой защитной реакцией организма — это любители спиртного, поскольку алкоголь токсичен для любой размножающейся клетки. «Если каждый день употреблять по полстакана виски, не пьянея и хорошо себя чувствуя, то иммунная система на это плохо реагирует», — пояснил вирусолог, отметив, что все перечисленные факторы ухудшают эффект любой прививки, а не только от коронавируса.

Он добавил, что постоянный стресс тяжелые нервные перенапряжения, статины (противовоспалительные препараты) также не способствуют выработке антител. «Процент, сколько всего таких людей [ с низким уровнем антител после введения вакцины], увидим после подведения статистики по результатам исследований», — заключил Гинцбург.

Ранее глава Центра имени Гамалеи говорил, что массовая вакцинация от COVID-19 в России может начаться по месту жительства уже в ноябре.