Названы сроки массовой вакцинации от коронавируса по месту жительства в России

Массовая вакцинация от коронавируса по месту жительства в России может начаться в ноябре. Такие сроки назвал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, передает РИА Новости во вторник, 20 октября.

«С середины ноября, с начала декабря начнут поставлять в гражданский оборот не десятки тысяч, а сотни тысяч доз вакцины. Естественно, все медики с учителями уже будут провакцинированы. Наверное, Минздрав планирует по месту жительства уже начать вакцинацию», — сказал Гинцбург.

Ранее генеральный директор компании-производителя «Р-Фарм» Василий Игнатьев также заявил, что массовая вакцинация россиян препаратом «Спутник V» может начаться в конце ноября. Он рассказал, что в масштабирование производства вакцины вовлечено пять площадок, а работа ведется «буквально ежедневно».

«Спутник V» — первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная в России центром имени Гамалеи. Массовое производство началось 15 августа.