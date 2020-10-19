В России возникли проблемы с вакциной от столбняка

В России не производится раствор для вакцины от столбняка, и сейчас возникли проблемы с его закупками. Об этом рассказал главный внештатный эпидемиолог Минздрава, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени Сеченова Николай Брико, сообщает ТАСС.

«К сожалению, приходится констатировать, что сегодня у нас возникли определенные сложности с экстренной профилактикой столбняка», — сказал он.

По его словам, раньше противостолбнячный человеческий иммуноглобулин закупался в Китае. Его используют для экстренного предотвращения развития смертельного заболевания, в первую очередь среди детей и склонных к аллергии людей. Из-за изменения курса валют сейчас покупать его невыгодно.

В начале октября в журнале Nature была опубликована статья биологов из Австралии, Великобритании, США, Канады и Китая, которые сообщили о возрождении скарлатины, которая долгое время считалась побежденной инфекционной болезнью. Так, вспышки в Великобритании в 2014 году и недавняя в Австралии оказались вызваны новым штаммом гемолитического стрептококка группы А Streptococcus pyogenes. В целом по миру заболеваемость скарлатиной выросла в пять раз — до 600 тысяч случаев.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться



