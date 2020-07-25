Роспотребнадзор описал ситуацию с чумой в России

Случаев заболевания чумой в России в 2020 году не было. Об этом агентству РИА Новости рассказали в Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, последний раз смертельную болезнь регистрировали в 2016 году на территории горно-алтайского высокогорного природного очага чумы (Кош-Агачский район Республики Алтай), граничащего с Монголией.

В Роспотребнадзоре отметили, что в стране встречаются инфицированные чумой сурки. Однако все население Кош-Агачского района — более 18 тысяч человек — ежегодно прививается против чумы.

14 июля в Монголии была зафиксирована смерть в результате заражения бубонной чумой. Известно, что умерший пациент — 15-летний подросток из юго-западной части страны. Он скончался по пути в больницу. Отмечается, что за несколько дней до этого подросток вместе с друзьями ел блюдо из мяса монгольского сурка — известного переносчика сезонной чумы. Также бубонную чуму подтвердили у скотоводов в городе Баян-Нур Внутренней Монголии (Китай).

21 июля главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства России, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова, профессор Владимир Никифоров заверил, что в России не будет вспышки бубонной чумы, поскольку болезнь хорошо лечится, а инфекция не передается от человека к человеку.

Бубонная чума считается заболеванием с высокой летальностью и заразностью. В природе переносчиками инфекции в основном являются живущие на грызунах блохи.