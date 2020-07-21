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Оценены шансы эпидемии бубонной чумы в России

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Фото: Татьяна Горд / «Коммерсантъ»

В России не будет вспышки бубонной чумы, поскольку болезнь хорошо лечится, а инфекция не передается от человека к человеку. Так шансы на эпидемию в разговоре с РИА Новости оценил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства России, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова, профессор Владимир Никифоров.

По его словам, чума широко распространена в мире, ею постоянно заболевают жители Китая и Монголии, три года назад вспышка произошла на Мадагаскаре, тогда заразилось более тысячи человек. «Это не экзотика какая-то, мы на нее смотрим совершенно спокойно. Ничего нам не грозит», — сказал инфекционист, добавив, что бубонная чума не заразна.

Ранее замдиректора Национального центра по изучению зоонозных инфекций Монголии Бандихуугийн Амгаланбаяр говорил, что риску заражения подвержены 17 из 21 провинции страны, в том числе на границе с Россией. Для профилактики заболевания в соседней Бурятии начали ловить грызунов, которые могут быть переносчиками инфекции. Отловленных зверьков проверяли на наличие чумного микроба, тесты давали отрицательный результат. Также жителям Алтая посоветовали избегать контактов с сырым мясом и кровью животных.

Бубонная чума считается заболеванием с высокой летальностью и заразностью. В природе переносчиками инфекции в основном являются живущие на грызунах блохи.

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