Раскрыта тайна древней опасной инфекции

Ученые Университета Отаго раскрыли тайну распространения опасной инфекционной болезни, называемой фрамбезией и вызываемой бактерией Treponema pallidum. Об этом сообщается в журнале Bioarchaeology International.

Исследователи проанализировали древние человеческие останки, найденные при раскопках археологического памятника Ман Бакво во вьетнамской провинции Ниньбинь. Они обнаружили признаки болезни, вызывающей необратимое повреждение костей, у скелетов возрастом четыре тысячи лет. До сих пор не было убедительных доказательств существования фрамбезии в доисторической Азии.

Ученые полагают, что болезнь получила распространение при развитии сельского хозяйства. Фермеры, жившие на территории современного Китая, переселялись на юг, в результате чего фрамбезия была передана племенам охотников-собирателей, которые являются прямыми потомками людей, мигрирующих из Африки в Азию и заселивших впоследствии Новую Гвинею, Соломоновы острова и Австралию.

Фрамбезия, от которой страдают, главным образом, дети, передается через прикосновения и характеризуется сильными поражениями кожи. Болезнь ликвидирована в большей части мира, но по-прежнему широко распространена в западной части Тихого океана, где от нее страдают около 30 тысяч человек.