Доказана возможность полной защиты от коронавируса

Ученые доказали, что нейтрализующие антитела обеспечивают полную защиту от повторного заражения коронавирусом. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!. Статья специалистов опубликована в Journal of Clinical Microbiology.

Исследователи выявили антитела у трех человек, находящихся на борту рыболовного судна, вышедшего из Сиэтла в мае 2020 года. Всего SARS-CoV-2 был обнаружен у 104 из 122 человек. Однако люди, имеющие нейтрализующие антитела, оставались здоровыми во время и после плавания. Это доказывает возможность создания достаточно эффективной вакцины против коронавируса, которая позволит остановить пандемию.

В то же время значительная доля заразившихся указывает на то, что любая форма перекрестного иммунитета, возникающего у человека, ранее перенесшего другие респираторные инфекции, не обеспечивает значительную защиту от COVID-19.

Нейтрализующими антителами называются белковые молекулы, которые защищают клетки от носителя антигена, в качестве которого может выступать вирусы или бактерии. Антитела прилипают к поверхности патогена, делая их неактивными.